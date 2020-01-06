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شاهد .. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصورها مع الدولفين

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نشرت الفنانة المصرية ” نرمين الفقي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور التي التقطتها في جلسة تصوير جديدة .

وظهرت نرمين الفقي في الصور وهي داخل أحد أحواض السباحة ومرتدية بدلة السباحة وتلاعب سمكة الدولفين .

وكتبت نرمين في تعليقها على الصور : ” أنا وقعت في ‏غرام الدولفين .. الله على جمالهم ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصور والذين أبدوا إعجابا كبيرا بها وبجمالها ورشاقتها .

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#انا#وقعت_في_غرام#الدولفين#الله_علي#جمالهم#

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