أجرت الفنانة ” نرمين الفقي ” لقاءا لبرنامج ” وشوشة ” المذاع على قناة ” النهار ” الفضائية المصرية والتي كشفت من خلاله عن أسباب عدم زواجها حتى الآن .

فأشارت نرمين الفقي إلى أن عروض الزواج التي عرضت عليها لم تكن متوافقة معها قائلة : ” العريس اللي جاي ده يتقدملي ساعتها مكنش هو البني آدم اللي ممكن أقول إني هرتبط بيه ” .

وأضافت إنه من ضمن الأسباب إنها كانت من الممكن أن تكون تشعر بالحب تجاه شخص ولا تتسنى لهما الظروف كي يتزوجا أو تحب شخصا لا يبادلها الشعور .

وعن مواصفات فتى أحلامها قالت نرمين الفقي : ” عايزة بني آدم يكون محترم بيمتهن مهنة محترمة وعنده ثقة في نفسه وفي البني آدمة اللي معاه ” .