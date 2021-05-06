انهارت الفنانة السورية نسرين طافش من الفزع في حلقة الامس من برنامج المقالب “خمس نجوم” الذي يذاع على قناة “ام بي سي مصر” ويشارك في تقديمه كل من كريم فهمي وغادة عادل ونور ومصطفى قمر ومحمد الشرنوبي.

وشاركت نسرين طافش خلال الحلقة في إعلان عن سباق سيارات، ويتم اتهامها بالتسبب في حادث ينتج عنه وفاة أحد الأشخاص الأمر الذي أصابها بحالة من الخوف والذعر.

وظلت نسرين طافش تصرخ بعد الحادث مطالبة الموجودين بطلب الاسعاف لنجدة السائق غير ان الجميع كان يتهمها بالتسبب في وفاته حيث رد عليها احدههم: “ما تعرفيش تسوقي بتسوقي له ده انت عايزة محامي ينجدك”.

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل “المداح” وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمه ماهر.