شاهد.. نسرين طافش مع قطتها حب ودلع!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

السلام لأوراح الشهداء و الأبرياء اللي فقدناهم و رجعتي يا حلب .. بعد سنين وجع و رح تصيري أقوى و احلى و نرجع نفرح على ارضك الطاهرة مع ناسك الطيبين اللي بتلبقلهون الحياة ♥️🙏🏻💫 #حلب مسقط راسي الحمدلله على السلامة يا عشقي الأول ♥️ #سوريا 🕊