نشرت الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة إلى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على خلفية خلافها الاخير مع مواطنتها الفنانة اليسا.

وقبل أن تبدأ برسالتها قالت نضال الاحمدية: “أولًا هيدا مش حجاب هيدا غطاء على رأسي بسبب البرد الله لا يقدر البس الحجاب” واردفت “هذه ستعمل قضية وستزعل مني امل حجازي”.

وبالفعل فقد اثارت هذه العبارة حفيظة الفنانة اللبنانية المحجبة امل حجازي والتي نشرت صورة لنضال الاحمدية عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: ” سؤال موجه الى السيدة نضال الأحمدية هل يا نضال لديك الجرأة بأن تخبري الناس المعجزة التي حصلت معك في سورة يس ؟؟ وهل آمنتي بالقرآن الكريم بعد هذه المعجزة ؟ مع العلم اني أؤمن بجرأتك لماذا تكتمتي على هذا الموضوع ؟؟!”.

بدورها أبدت نضال الاحمدية استعدادها للظهور والحديث عما قالت انهما معجزتين حدثتا معاها مشترطة ظهور امل حجازي معها حيث كتبت: “لا تنقصني جرأة في قول الحقيقة خصوصا حين يتوفر الشهود وانت منهم.. اطل واتحدث عن معجزتين حققتهما لي السورة الكريمة بشرط ان تطلي معي!” لترد امل حجازي قائلة: “مستعدة ان شاء الله”.