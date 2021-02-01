نشرت الفاشينستا الكويتية نهى نبيل مقطع فيديو جديد عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تحدثت فيها عن تعرضها للتحرش في مواقف متعددة.

وتحدثت نهى نبيل في الفيديو عن تعرضها للكثير من المضايقات من الشباب مؤكدة أنها تعودت على الاستقلالية وأنها لا تعتمد على أي شخص لانهاء أوراق أو أي معاملات وتقوم بإنهائها بنفسها وهو ما يجعلها عرضة للتعامل مع الكثير من الأشخاص.

وقالت نهى نبيل: “أنا أودي عيالي حمود ودانا ويعقوب أماكن للعب وأجد يهال اللي توا شاب طالع له شارب حواجبي أكثر منه يتحرش فيني”.

وأضافت:”أما امرأة متزوجة وعندي عيال يتم التحرش بي من هؤلاء الأطفال”، متابعة :”فيه عاهات في الشواره تفكيرهم العقيم ان اي بنيه طالعة في الشارع في وقت متأخر اتحرشوا فيها”.

وتابعت :”طالما لا يوجد قانون رادع علشان تتعلم هذه الفئة تحترم نفسها وأنا متأكدة ان الشباب الذين يرغبون في التحرش ومضايقة الغير لا يرضاها على اهله والعذر لبسها وطريقتها ولكن هذا ليس عذراً”،

وتابعت: “نحتاح موقف حقيقي لتوقيف هؤلاء عند حدهم، فيه بنات هم عمود البيت ورجاله وشايلينه”.

وروت نهى نبيل عن أكثر من واقعة تعرضت فيها لمضايقات سواء كانت تقود سيارتها أو أثناء ترجلها في الأماكن العامة. وقالت نهى نبيل: ” في 2021 اليوم تحرش الشباب أكثر والوقاحة أكثر والأذى وانعدام المسؤولية زاد الشباب اليوم خاصة بعمر 17 او 16 سنة يسوون الموضوع فشخرة بمضايقة الفتاة والتحرش بها ولا فيه مجال تأخذين حقك وإحنا ما شاء الله في مجتمع تعود يلوم البنت على كل شيء”.