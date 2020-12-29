تلقت الفنانة نوال الكويتية مع زوجها الفنان الملحن مشعل العروج لقاح كورونا حيث تداول العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو الذي ظهر فيه الثنائي أثناء تلقي اللقاح وأثار موجة اهتمام واسعة من قبل محبي الفنانة الكويتية.

وقد نشر مشعل العروج، عبر خاصية “الستوريز” عبر حسابه على “انستجرام” مقطع فيديو يجمعه وزوجته الفنانة نوال الكويتية أثناء تلقيهما لقاح كورونا وعلق عليه كاتبا: “لقاح سعيد”.

بدورها وثقت نوال الكويتية لحظة حصولها على لقاح فيروس “كورونا” المستجد، وذلك بمقطع مصور شاركته مع متابعيها حيث تظهر علامات الهدوء على وجه نوال الكويتية أُثناء تلقيها اللقاح مؤكدة أنه في غاية السهولة.

هذا وتعتبر الفنانة الإماراتية أحلام هي أول فنانة عربية تتلقى لقاح فيروس “كورونا” المستجد حيث فاجأت جمهورها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بظهورها في مقطع مصور أثناء تلقيها جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن هناك فنانين في العالم العربي شككوا في فعالية وأمان لقاح فيروس “كورونا”، أبرزهم الفنانتان اللبنانيتان، هيفاء وهبي ومايا دياب.