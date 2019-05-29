شاهد.. نورة العميري تكشف عن إصابتها بالسرطان قبل 6 سنوات!

كشفت الفنانة الكويتية نورة العميري عن تعرضها للاصابة بمرض السرطان الغدد الليمفاوية قبل ست سنوات.

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واوضحت نورة العميري، في حلقة الامس من برنامج ”خليك صالح“، الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد، أنها لم تتحدث عن تلك الفترة سابقًا لأنها لا تريد أن يأخذ الجمهور حالتها المرضية بتعاطف.

وقالت نورة العميري أن حتى أهلها لم يعلموا بطبيعة مرضها حينها لأنها أرادت أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، رغم مرورها بتعب شديد.

واكدت نورة العميري انها شفيت من هذاالمرض قبل الموعد المتوقع لأن نفسيتها كانت عالية وقالت “اي مرض بالدنيا كلها سواءا كان سرطان او غيره النفسية فيه رقم واحد”.