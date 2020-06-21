دافع نور ابن الفنان المصري هشام سليم عن الناشطة المصرية سارة حجازي التي اثار خبر انتحارها منذ ايام حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لم تنته حتى الان.

وقال أبن هشام سليم المتحول جنسيًا في مقطع فيديو: “اللى راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقي منافق واللى هيجي يقول لا أصل دا الدين ودا الإسلام، لا دا دينك انت وحياتك انت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة أو على ملك”.

وأضاف نور هشام سليم في حديثه: “فين الإنسانية يا جماعة، اللى هيجي يقول لا أصل انت عادى بس المثليين والمثليات حرام، هقولكم حاجة أنا مكنش في خلل هرموني، ولا كان في حاجة، دا مكنش تصحيح، دا كان تحويل، فا انا قدام ربنا اللى عملته دا غلط، بس انتو كلكم ماشيين حبيبي يا نور وأنت زي القمر وعيش مبسوط، بس سارة حجازي ماتت بس أحسن وإن شاء الله الدود يأكلك”.

واستطرد ابن الفنان هشام سليم حديثه في الدفاع عن المثليين، قائلاً: “هتقولوا عليا كدا لما اموت؟ عادي مش فارقلي، بس لو انت بتشرب وبتزني وبتحشش، أنا زي زي سارة حجازي، واللى مش راضي بيها مش راضي بيا، واللى مش راضي بيها مش عاوزة عندي”.

يذكر ان نور هشام سليم نفسه كان قد اثار موجة كبيرة من الجدل بعد حديث والده الفنان هشام سليم في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” خلال شهر رمضان عن قصة تحوله من فتاة الى رجل.