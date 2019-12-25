شاهد .. نيرمين الفقي بإطلالة لامعة .. والمتابعين : ” قمر من يومك “

نشرت الفنانة المصرية ” نيرمين الفقي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها .
حيث أطلت نيرمين الفقي بإطلالة أنيقة من عرض مصمم الأزياء المصري الشهير ” هانى البحيرى ” .
وظهرت نيرمين في الصور بفستان قصير لامع ذهبي اللون والذي أبرز عن جمالها ورشاقتها وأناقتها .. وعلقت على الصور قائلة : ” ميلاد مجيد للجميع ” وهاشتاج ” الكريسماس ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي نيرمين الفقي على الصور والذين أشادوا بجمالها وجمال إطلالتها .. فجاءت التعليقات مثل : ” قمر من يومك ” و ” طول عمرك جميلة ” و كل يوم بتشعي جمال ” الأكثر جمالا في العالم ” و ” الجميلة اللي مش بتكبر خالص ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
#merrychrismas#And_thanks_to_# @ramyanwerphotography #and# @simon_metni #lacoupesalons #