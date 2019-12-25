شاهد .. نيرمين الفقي بإطلالة لامعة .. والمتابعين : ” قمر من يومك “

نشرت الفنانة المصرية ” نيرمين الفقي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها .

حيث أطلت نيرمين الفقي بإطلالة أنيقة من عرض مصمم الأزياء المصري الشهير ” هانى البحيرى ” .

وظهرت نيرمين في الصور بفستان قصير لامع ذهبي اللون والذي أبرز عن جمالها ورشاقتها وأناقتها .. وعلقت على الصور قائلة : ” ميلاد مجيد للجميع ” وهاشتاج ” الكريسماس ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي نيرمين الفقي على الصور والذين أشادوا بجمالها وجمال إطلالتها .. فجاءت التعليقات مثل : ” قمر من يومك ” و ” طول عمرك جميلة ” و كل يوم بتشعي جمال ” الأكثر جمالا في العالم ” و ” الجميلة اللي مش بتكبر خالص ” .