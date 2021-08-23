ردت الفنانة السعودية نيرمين محسن، على الانتقادات التي وجهت إليها بعد قرارها ارتداء الحجاب، بشكل نهائي. واتهامها بأنها تبحث عن الشهرة وإثارة الجدل، وأنها ستقوم بخلع الحجاب بعد فترة قصيرة.

وقالت نيرمين محسن عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي :”أسئلة كثيرة وصلتني، تدور حول، هل من الممكن أن إقدامي على ارتداء الحجاب من أجل إثارة الجدل، وهل سأخلعه بعد يومين؟”.

وشددت على أن كل من يعرفها يعلم إنها، أبعد ما تكون عن إثارة الجدل، وخاصة أن موضوع الحجاب بينها وبين ربها، مؤكدة أن الهداية والثبات بيد رب العالمين.

وأضافت الفنانة أن أقصى نقد يمكن أن تتلقاه، يكون حول علاقتها بربها، موجهة في الوقت نفسه الشكر لله الذي ألهمها هذه الخطوة.

وتحدثت نيرمين محسن عن بداياتها في عالم الفن قائلة “كلكم عارفين نرمين انا بديت معكم في عمر صغير في الشهرة وفي عالم التمثيل والكل عارفين نيرمين وقبل هذا العمر ومن عمر الطفولة وانا علاقتي برب العالمين علاقة عميقة وخاصة”.

وتابعت “قبل ما افكر احجب شعري فكرت بالعبادات العظيمة كلها والتي يحبها رب العالمين ولكن فيما بعد كنت افكر كيف الله يلهمين القرار الصائب والصحيح”.