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شاهد .. نيللي تحتفل بعيد ميلادها ال 71 في أحدث ظهور لها

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نشرت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور برفقة الفنانة ” نيللي ” احتفالا بعيد ميلادها ال 71 .

كما نشرت بوسي شلبي مقطع فيديو تهنئ من خلاله نيللي بعيد ميلادها قائلة : ” القمر نيللي كل سنة وهي طيبة وعقبال مليون سنة .. سنة حلوة عليكي ودايما قمر ومنورة الدنيا كلها ” .

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو : ” كل الحب والسعادة لأجمل نيللي في عيد ميلادها ” .

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كل الحب والسعاده لاجمل نيلي في عيد ميلادها#نيلي#المحور

A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on

 

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