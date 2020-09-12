دخلت الفنانة المصرية نيللى كريم في وصلة رقص أثناء مشاركتها في برنامج برنامج “معكم”، تقديم الإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة “سي بي سي”.

وفاجأت نيللي كريم مشاهدي البرنامج برقصها بالطريقة “البدوية” على طبلة الفنان حسن أبو سريع الذى شاركها في بطولة مسلسل “بـ 100 وش” الذى عرض في رمضان الماضى.

وقالت نيللى كريم، أثناء استضافتها مع أبطال مسلسل “بـ 100 وش” ببرنامج معكم على قناة CBC، والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى: “كنا مبسوطين جدا أثناء تصوير المسلسل، وكاملة أبو ذكرى مكنتش معرفانا حتى احنا هنعمل إيه في مشهد تظاهرنا بأننا تماثيل في آخر حلقة، ولكن كل المشاهد كانت ممتعة وفريق العمل كله”.

وانتهت الحلقة ببكاء نيللى كريم أثناء حديثها عن حبها لكل من تعاملت معهم وحبهم لها نتيجة لعاطفتها الزائدة، حيث قالت: “أنا ربنا بيحبنى لأن كل حاجة بعملها بيكون فيها ناس حلوة كدة، وأنا بحب جمال العدل جدا وبيكون قلبه عليا لأنه عارف إنى مزجانجية، وكمان أمى دعيالى إنى قابلت ست جميلة وهى كاملة أبو ذكرى، وأنا حبيت كل شخص في المسلسل وكنت بخاف عليهم كلهم واتعلمت منهم حاجات كتير”.