شاركت الفنانة المصرية هالة صدقي متابعي حسابها على انستغرام بمقطع فيديو طريف ظهرت فيه خائفة أثناء اطعامها حصانا.

وظهرت هالة صدقي في الفيديو وهي خائفة من الحصان وهي تقوم بإطعامه الجزر وتقول له: “بالهنا والشفا مبسوط أنت قمر المرة الجاية هجبلك جزر أحلى”، وعلقت على الفيديو قائلة: “هياكلني أنا شخصيا”.

وقد تفاعلت هالة صدقي مع التعليقات على الفيديو حيث اوضح لها احدهم كيفية اطعام الحصان بالقول “المره الجايه تحطي الاكل في ايدك و تفتحي كف ايدك اوي و هو اللي يمد بقه عشان كده ممكن يعتبر صوابعك جزر عادي ” فيما قال اخر ههههههههه طب حاسبي علشان عضه الحصانً توجع جدااا ” لترد هالة صدقي متفاجئة ” بجد ، هو بيعض ”.

كما اجابت هالة صدقي عن سؤال بعض متابعيها عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مكتفية بالقول “ان شاء الله خير”.