استضاف الاعلامي جعفر عبدالكريم الفنان هشام سليم مع ابنه المتحول جنسيا نور للحديث عن تجربتهما في احدث ظهور للثنائي معا.

وقد وجه هشام سليم، خلال اللقاء في برنامج “جعفر توك” المذاع على قناة “DW العربية”، كلاما مؤثرا لابنه حيث قال له: “انت ابني انا اللي جبتك في الدنيا وانا لازم اوقف جنبك ولو اي حاجة حصلت انا موجود على شانك”.

بدوره توجه نور الى والده هشام سليم قائلا “شكرا لك انا لولاك ما كنت حابقى هنا وانت طول حياتك بتعمل اللي تقدر عليه اه بنغلط واه في مشاكل بيننا ساعات بس انت ابويا وحتفضل ابويا ما حصل” ليرد عليه ضاحكا “اه غصب عنك”.

كما وجه نور هشام سليم رسالة الى المصريين قال فيها: “انا مصري وحافضل مصري ومش عايز امشي واسيب البلد ولو حصل ان الناس في مصر كرهتني واضطريت اسيب البلد يبقى انا عيلتي حتفضل هنا وانتوا كده عشان بتكرهوني توظتوا حياتي”.