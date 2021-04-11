رد الفنان المصري محمد رمضان، بطريقته الخاصة، على هجوم مواطنه الاعلامي عمرو اديب عليه ووصفه بـ “الفرعون” وذلك عبر فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام.

فقد نشر محمد رمضان مقطع من مسلسله الشهير الذي عرض في شهر رمضان 2016، ولكن أدخل صوت أديب وهو يقول “يا محمد اللي بنحسبه موسى طلع فرعون”، ليرد عليه محمد رمضان قائلا “بس يا بابا”.

وكان عمرو أديب شن، هجوما حادا على الفنان محمد رمضان، أمس الجمعة، في برنامجه “الحكاية”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، وذلك بسبب واقعة إلقائه بالأموال.

وقال عمرو أديب: ” فيديو مستفز جدا لشعب مصر، شيء مستفز في بلد فيها الناس بتطفح الكوته علشان تجيب رزقها، يعني النعمة دي متفرقش معاه”.

وتابع: “كأنه بيقولنا الفلوس دي علي الجزمة، بيقولنا إيه يعني 6 مليون جنيه أنا الفلوس متفرقش معايا في حاجة، فالأستاذ نمبر وان أثارحفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه، الراجل ده بقى عدو نفسه.. متفهمش دماغه بقى فيها إيه، أنا عاوزه بس يشرحلي إيه الفكرة؟ يا أخي لو الفلوس متهمكش وكتير اتبرع بيها لحد”.

وظهر الفنان المصري، محمد رمضان، الأربعاء الماضي، وهو مستلقيا على عوامة في حمام السباحة ويتناول مشروبا ما، ويبعثر مئات الدولارات في كل مكان.