احتفل الفنان الاماراتي حبيب غلوم بعيد ميلاد زوجته الفنانة البحرينية هيفاء حسين الـ41، حيث فاجأها بحفل خلال تواجدهما في احد الفنادق في دبي..

فقد فاجىء حبيب غلوم زوجته بحفل عيد ميلادها في أحد الفنادق، ونشر عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو أظهر جانب من الاحتفال معلقاً عليه: “الاحتفال بعيد ميلاد هيوفة 22 أكتوبر”، وأظهر الفيديو تورتة عيد ميلاد كبيرة تضم صورتهما معاً.

بدورها نشرت صورة لها مع زوجها من الحفل وعلقت كاتبة: “فديت روحك يا الغالي شكرا لانك قاعد تسوي كل شي عشان تفرح قلبي … عاد جان قلت لي عشان اكشخ .. مخططين نروح البحر مع اليهال ولابسة شي كجول بس ياللا مو مشكلة الفرحة اللي كنت فيها اهم من كل شي ”.

وكانت هيفاء حسين قد أكدت مؤخرا على علاقتها الجيدة بزوجها بعدمها فاجأها احد متابعيها بتعليق قال فيه: “ايش ينفع جمال وانتي متزوجة واحد قد ابوك..”، مما دفعها للرد بطريقة حاسمة على الفور بقولها: “متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته.. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي .. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل..”.