شاهد.. هل تغيّر شكل هيفا وهبي خلال 10 سنوات بين 2010 و2018؟

على مدى سنوات، تحتلّ النجمة هيفا وهبي الصدارة في عالم الجمال حتى باتت أيقونة في مجال الفن والموضة والأناقة.

ولطالما نالت صور هيفا وهبي إعجاب كلّ من يتابعها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأيضاً في إطلالتها التلفزيونية او على المسرح.

ويبدو ان احد معجبي هيفا اراد إثبات مقولة “هيفا جميلة الجميلات على مرّ السنوات” من خلال نشر صورتين لنجمته المفضلة.

الصورة الأولى تعود إلى عشر سنوات مضت اي في العام 2010، أمّا اللقطة الثانية فهي إطلالة حديثة لهيفا وهبي عام 2018.

شاهدوا الصورتين وشاركونا آراءكم: هل تغيّرت هيفا وهبي كثيراً خلال مرور عشر سنوات؟