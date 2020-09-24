تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان السوري ” جورج وسوف ” ظهر فيها وهو يجلس على طاولة للقمار ويمارس المقامرة دون الإشارة إلى مكان وزمان هذه الصورة .

وكشف موقع ” الفن ” حقيقة هذه الصورة بأنها قديمة جدا وأن جورج وسوف كان قد أعلن في أحد البرامج التليفزيونية عن توقفه عن لعب القمار بشكل نهائي .

بالإضافة إلى أن معظم صالات القمار في العالم مغلقة بفعل انتشار فيروس كورونا .

وأشار إلى أن الهدف من نشر مثل هذه الصور يكون لرفع نسب المشاهدة على الصفحات التي تقوم بنشرها دون التأكد منها ومن تفاصيلها والعمل على ترويج الأكاذيب والشائعات .

يذكر أن الفنان جورج وسوف يمكث حاليا في قريته كفرون الواقعة في محافظة حمص السورية ولا يخرج كثيرا من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا .