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شاهد.. هنا الزاهد بإطلالة ساحرة في افتتاح “القاهرة السينمائي”

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هنا الزاهد

هنا الزاهد

تألقت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد في إطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 .

وارتدت هنا الزاهد فستان أسود أنيق يكشف عن قوامها الممشوق بعد خسارة وزنها بشكل ملحوظ قبل زواجها بفترة، وجاء الفستان مفتوح على الساق ومكشوف الأكتاف .

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Cairo International Film Festival ✨✨ Photo by @lamismagdy Styling by @omnialy Dress: @samo_hagras Makeup: @kikibeautique Hair: @alfredmakram Jewelery: @iramjewelery

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يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

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