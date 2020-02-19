شاهد .. هنا الزاهد تكتب رسالة ب ” الروج ” على وجه زوجها أحمد فهمي

نشر الفنان ” أحمد فهمي ” صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لرسالة كتبتها له زوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” ولكن بطريقة مختلفة عن المعتاد .
حيث كتبتها هنا الزاهد على وجه أحمد فهمي واستخدمت في ذلك روج باللون الأحمر .
وظهر أحمد فهمي في الصورة وهو مستلقيا على سريره وعلى وجهه مكتوب ” أنا أحبك ” باللغة الإنجليزية مع رسم شكل القلب .
وكتب في تعليقه على الصورة قائلا : ” صحيت من النوم لقيت مكتوب على وشى كدا بالروج .. ربنا يسامحك يا هنا ” .. لترد عليه هنا الزاهد معلقة : ” ربنا يسامحنا جميعا ” .
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صحيت من النوم لقيت مكتوب على وشى كدا بالروج… ربنا يسامحك @hannahelzahed