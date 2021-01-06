خطفت “هنا مصطفى” الابنة الصغرى للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الانظار بعد تداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تغني اغنية اجنبية داخل الاستديو.

وغنت هنا باللغة الإنجليزية، وبدا صوتها رائعاً حيث نال المقطع اعجاب الالاف من محبي شيرين، الذين وجدوا أن الابنة تمتلك نفس بحة صوت أمها.

وبدأ عدد من متابعي النجمة المصرية، بالمقارنة بين شيرين وابنتها هنا؛ وهي الابنة الثانية لشيرين من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى، مؤكدين أنها تشبهها شكلًا وصوتًا.

وكانت الأضواء سابقًا تتجه صوب شقيقتها الكبرى مريم، خاصة وأن الأخيرة كانت الأكثر ظهورًا برفقة شيرين، ولكن هنا نجحت في خطف الأضواء بأكثر من مناسبة مؤخرًا، بفضل موهبتها وعذوبة صوتها.

يذكر أن شيرين طرحت أغنية جديدة احتفالًا ببداية العام 2021، بعنوان “أرض الجمال” كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع: أمير سمير وإيهاب سمير.