تعرضت نجمة سناب شات السعودية هند القحطاني إلى موقف مُحرج أمام متابعيها بعد تناولها قطعة حلوى خلال بث مباشر أثناء إعلانها عن أحد المنتجات وهي صائمة.

وتظهر هند في المقطع وهي تقدم إعلانا وكان من ضمنه علاج للشعر على شكل حبوب الحلوى فما كان منها إلا أن فتحت العلبة وتناولت حبة واحدة منه، وتابعت الحديث عن الإعلان قبل أن تدرك أنها صائمة.

وأكدت هند أنها نسيت صيامها ولم تنتبه للأمر إلا لاحقاً وضحكت على الموضوع بطريقة عفوية، فلفتت انتباه المتابعين بشكل كبير.

وتفاعل المتابعون مع مقطع الفيديو، معلقين على ردود فعل القحطاني وكثرة تصدرها الترند، فيما علق البعض الآخر على كثرة استخدامها للفلاتر، وانتقد البعض أسلوبها بشكل عام.

جاء في التعليقات: “يا أخي احسها على نيتها الله يهديها يا رب والله اني احبها”، وتابع آخر: “الله أعلم في عباده لكن المجاهرة مو زينه ما اقصدها هي بس كشكل عام كل هالمشاهير المسلمين في وطننا العربي الله يهديهم ويستر عليهم وعلينا يا رب”.

وكانت هند القحطاني، قد نشرت عبر صفحتها الخاصة على تطبيق”سناب شات”، مقطع فيديو تظهر من خلاله تجهيزات عيد ميلادها الذي وافق يوم 24 أبريل/نيسان.

وأفادت أنه أول عيد ميلاد لها تحتفل فيه منذ طفولتها في السعودية، قائلة:”تدرون أنه ما عمري بحياتي احتفلت بعيد ميلادي إلا العام الماضي، احتفلت مع أطفالي بس طول ما أنا بالسعودية عمري ما احتفلت بعيد ميلادي والسبب إذا كانت الواحدة ناشئة في أسرة متشددة ترفض هالأشياء وتستنكرها، كل شيء محرم”.