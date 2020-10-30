تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للناشطة السعودية هند القحطاني ظهرت فيه وهي تتغزل بنفسها وتثني على جمالها بطريقة مستفزة.

فقد ظهرت هند القحطاني في الفيديو وهي تستعرض جسدها أمام مرآة مرتديةً فستاناً أزرق اللون وتتفاخر بأنها “مربربة”. شاكرةً والدتها التي اورثتها هذه الصفة -كما قالت.

وقالت هند القحطاني وهي تتمايل امام المرأة: “يجنن الشعر مع اللبس خيال خيال” وتابعت وصلة غزلها بنفسها “عسل يا هنودة تتربربين جميلة تنحفين جسمك مسكت” واضافت “تبارك الله اشكر امي على وراثتها الرائعة”.

يذكر ان هند القحطاني من اكثر الشخصيات السعودية اثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما ما تتصدر التريند على موقع تويتر في السعودية بسبب تصريحاتها واطلالاتها الغريبة.