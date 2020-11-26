نشرت الناشطة السعودية هند القحطاني مقطع فيديو جديد عبر حسابها بتطبيق سناب شات استعرضت فيه زينة عيد الميلاد في منزلها في الولايات المتحدة.

وبدأت هند القحطاني الفيديو بعرض مجسم لبابا نويل وهو يجلس الى جانب شجرة الميلاد والمدفأة في منزلها وعلقت قائلة: “يا زين الشيبان في البيت بركة بركة”.

وفي مشهد اخر، ظهرت شجرة عيد الميلاد وهي مضاءة اضافة الى زينة اخرى في ارجاء غرفة الجلوس في المنزل.

وقد تعرضت هند القحطاني للانتقادات بسبب هذا الفيديو واستعراضها زينة عيد الميلاد حيث كتب احدهم متسائلا “اي بركه ياهند في بابا نويل”.

على جانب اخر، نشرت هند القحطاني مقطع فيديو اخر ظهرت فيه وهي تؤدي وصلة رقص داخل سيارتها أثناء القيادة على أنغام أغنية “عبد القادر” المغربية .