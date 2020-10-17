استعرضت الناشطة السعودية هند القحطاني المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية منزلها الجديد، الـ mansion, في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي وجرى تداوله بشكل كبير عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

واشارت هند القحطاني، في بداية الفيديو، الى إن أولادها لم يشاهدوه حتى الآن قائلة “احبكم لدرجة ان ورتكم المانشون حقنا قبل ما يشوفونه تكاتيكي حبايب قلبي”.

وأظهر الفيديو مدى فخامة المنزل وتصميمه المميز، حيث يحتوي على نوافير وأثاث فاخر وديكورات مميزة، كما أنه كبير وواسع مطل على حديقة مشجرة ضخمة.

وأثار مقطع الفيديو ردودا كبيرة في مواقع التواصل ليدشن المتابعون بدورهم وسما بعنوان “بيت هند القحطاني الجديد” تصدر قائمة الترند في تويتر السعودية، وجاء في تعليقات المغردين: “والله الخير هذا بعد الله انه من الجمهور السعودي الي كانو بس نيتهم يطالعون حياته شنو بيصير لها في امريكا كسبت النجوميه من أشياء تافه جداً اتمنى من الجميع يتابعون الناس الي منهم فايده.

وعلق حساب آخر: “قصر كبييير وغالي لكن بفلوس رخيييصه هنا التناقضات العجيبه”، وقالت أخرى: “الله يبارك لها وجعله مسكن مبارك وسعيد ولو كانت متزوجه بقول برفاه والبنين دعوا الخلق للخالق”.

وعلق أحد المغردين: “ما توقعت ان الرقص يجيب بيت زي كذا خلني اقوم ارقص شوي على السناب احتاج بيت وسيارة كشخة”.