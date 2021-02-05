أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني الجدل من جديد بمقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه مع ابنتها وهي تتحدث عن شهرتها ومتابعيها ليتهمها المتابعون بالغرور.

وقالت هند القحطاني في الفيديو مخاطبة ابنها معاذ: “تدري إن فيه حسابات على تويتر كورية ومتابعينها بعشرات الآلاف وبعضها بمئات الآلاف بيتكلموا عني، الحين بنزل تغريداتهم، رؤى قرأت”، لتتدخل ابنتها قائلة: “كانوا يتكلمون عن في ويقولون إن صارت مشهورة وصار لها أغاني وحتى المشهورة هند القحطاني تكلمت عنها”.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه هند القحطاني وابنتها، وعبروا عن استفزازهم من الناشطة السعودية معتبرين أنها تتعمد إثارة الجدل بحديثها الدائم عن الشهرة.

وجاء في التعليقات: “اكيد يتكلمو عنج مصيبه اذا ماتكلموا بعد كل هلاستعراض”، “شكلها ماتدري إنه الحساب لعرب يتكلموا إنجليزي وكوري مو كوريين حقيقين ويش عرفهم في هند”، كما انتبه أحد المتابعين لارتداء رؤى ابنة هند القحطاني لبيجامة والدتها معلقاً: “البنت حركاتها موب طبيعية و لابسة بيجامة أمها لما قالت الشرق الأوصخ”.

يذكر ان هند القحطاني دائما ما تتصدر ترند موقع تويتر في المملكة بدون اي مناسبة في كثير من الاحيان حيث يتهمها الناشطون بشراء الهاشتاجات لصنع هالة حولها واحدث هذه الهاشتاغات كان “هند القحطاني جابت العيد” الذي تصدر اليوم دون ان يكون هناك اي محتوى في الاف التغريدات التي شاركت على هذا الهاشتاغ.

اشغلتونا فيها ، خلوها تعيش حياتها وحنا نعيش حياتنا مهي حاله كل يوم ترند . #هند_القحطاني_جابت_العيد — أبو غمده . (@7mto_07) February 5, 2021

متعمدة تثير الجدل وين عايشين نحن واي عيد #هند_القحطاني_جابت_العيد — كومة (@koma12345677) February 5, 2021