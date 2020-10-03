دائما ما تثير الناشطة السعودية هند القحطاني الجدل بالفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي سواءا من ناحية المواضيع التي تطرحها او الحركات التي تقوم بها.

وفي جديدها، ظهرت هند القحطاني وهي ترقص وتتمايل على أنغام اغنية “صبح صبح” للفنانة اللبنانية نوال الزغبي اكثر من مرة.

وقد اثار الفيديو الجدل فقد انتقدها الكثيرون وطالبوها بالتوقف عن نشر مثل هذه الفيديوهات واحترام اطفالها فيما سخر اخرون من طريقة رقصها حيث قال احدهم “نوال راح تنتحر ”.

وكانت هند القحطاني قد اثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب دفاعها عن رقص ابنتيها ”رؤى“ و“ربا“ في فيديوهات عبر تطبيق ”التيك توك“.

وواجهت هند القحطاني، اتهامات عقب ظهور ابنتها الصغيرة ”ربا“ في فيديو وهي ترقص عبر ”تيك توك”، بأنها تجهزها كي تكون من المشهورات كما فعلت مع ابنتها الكبرى رؤى.

وقالت هند القحطاني دفاعا عن رقص ابنتها: “انا وبناتي ما احد يقدر يمس شعرة مننا يعني اذا عبروا عن فرحهم برقص مثلهم مثل اي احد على تيك توك الرقص يجلب البهجة والسعادة والسرور ما هو عهر ودعارة”.