تواصل الناشطة السعودية هند القحطاني استعراض فخامة منزلها الجديد الذي انتقلت اليه منذ فترة حيث تنشر فيديوهات وهي تتنقل بين غرفه الكثيرة وحديقته الكبيرة.

وفي احدث فيديوهاتها، اشتكت هند القحطاني من المسؤوليات الكثيرة التي تتحملها بينما كانت تصور غرف الملابس وغرفة نومها وقالت: “انا اصحى كل يوم بدري علشان الحق على سناب والاعلانات والبيت والعيال والمسؤوليات”.

وتابعت هند القحطاني: “انا ما توقعت اني بيوم من الايام اني اقدر لاني متعودة على الشغالات واني اقدر اسوي هالاشياء كلها انا وحدي ومع كتاكيتي الاحباء من دون مساعدة احد”.

وصورت هند القحطاني غرفتين كبيرتين مخصصتين للملابس كانا نصف فارغين وهو ما علقت عليه قائلة: “حطيب بعض الفساتين وادراج التخزين هذه كلها ان شاء الله كلها قريبا اعبيها”.

وشجعت هند القحطاني متابعيها على متابعة احلامهم قائلة : “يعني اذا حطيتم في بالكم شيء تقدرون وتوصلون وتحققون كل ما تحلمون به وتنجزون وتعتمدون على انفسكلم بدون مساعدة احد”.

وكانت هند القحطاني قد خرجت عن صمتها مؤخرا بشأن الشاب الذي نشر فيديو زعم فيه انهو ابنها الخامس الذي أصبح حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، واتهمته بأنه شخص “نصاب” مؤكدة أنه لا يمت لها بصلة.

وطالبت هند القحطاني، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” بدعمها بالمعلومات عن هذا الشخص الذي يدعي أنه ابنها كي تتخذ إجراء قانونيا ورفع دعوى قضائية ضده في إشارة إلى أن ما يُثار مجرد ادعاء وشائعة لا أساس لها من الصحة.