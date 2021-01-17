سخرت الناشطة السعودية هند القحطاني من الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا بسبب تصوير ابنتها من الخلف وذلك عبر فيديو جديد نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهرت القحطاني في فيديو جديد وهي تشرح لمتابعيها طريقة تحضير المعمول غير انها قررت توجيه رسالة الى منتقديها بطريقة ساخرة حيث قامت بالسير الى الخلف قائلة “عشان ارضيكم لازم ارجع كده ولا الف لا يمين ولا شمال واحطها كده”.

ثم قالت “المتخلفين صدقتكم لا والله بحطها مثل خلق الله مثل كل خلق الله على وجه الارض مثل كل البشر في انحاء العالم اروح واجي واتحرك بشر عادي”.

واوضحت هند القحطاني ان المقصود من كلامها الى من “تفكيرهم مشوه اللي ينظرون للمرأة على انها عورة”.

وقد اثارت هند القحطاني الجدل مرة جديدة بعدهذا الفيديو حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “استفادت من هالموضوع بشكل كبير صارت تورينا استْْها كل شوي بحجه ان “المرأه ليست بعوره”” و “ﷲ يهديها ويصلحها .. تفكيرها غريب .. المرأة شهوة .. وزين للناس حب الشهوات من النساء .. ولو ما كانت موضع شهوة لما حصل الزواج ثم التناسل والتكاثر .. كما أن المرأة تفتن بالرجل كذلك وكلنا يذكر قصة امرأة العزيز ..! الجهل آفة” و “للحين شايله في قلبها.. والله مش صاحيه ههههههههه يبيلها مش دكتور بس الى الطب النفسي كله يعالجها”.