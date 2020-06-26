أكدت الناشطة السعودية هند القحطاني أنها تتصدر قائمة المشاهير الاكثر متابعة في السعودية معتبرة انه من المستحيل ان تجد احدا لا يعرفها في المملكة.

وقالت هند القحطاني في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على انستغرام “من النادر ان تسأل شاب او شابة سعوديين عن هند القحطاني ويقولك لا اعرفها فهذا اصبح من المتسحيل الا الفئة العمرية التي تتجاوز الـ 65 سنة”.

ورفضت هند القحطاني مقارنتها بباقي المشاهير قائلة “في كثير مشهورات بدول الخليج يتابعونهم بالملايين ولكن 20 بالمئة يتابعونها من مصر 30 بالمئة من المغرب 20 بالمئة من دول الشام 30 بالمئة من دول الخليج لكن انا 95 بالمئة من متابعيني من السعودية من ديرتي وهذا الشيء مرة يسعدني وهو ما يميزني عن غيري “.

وتابعت هند القحطاني “الكل عارف ان اقوى جمهور في الشرق الاوسط في عالم السوشيال ميديا هو الجمهور السعودي وانا 95 بالمئة من متابعيني من بلدي من المللكة العربية السعودية”.

واضافت هند القحطاني “لكن النجاح له ضريرة لان كلنا نعرف ان اكثر جمهور ينتقد وانتقاده لاذع هو انتم عيال ديرتي تمسحون بالواحد البلاطة ” متحدثة عن وصول هذه الانتقادات الى التحريض على اذيتها.