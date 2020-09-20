أثارت الناشطة السعودية، هند القحطاني، ضجة واسعة بين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفعالها على بعض المتابعين الذين وصفوا بناتها بالراقصات.

وفي التفاصيل، فقد أطلت هند القحطاني في مقطع فيديو على “سناب شات” وهي تستعرض الرسائل التي وصلتها من متابعيها .

في احدى هذه الرسائل، كتبت احدى متابعات هند القحطاني: “جهزتي الكبيرة والحين رجعتي على الصغيرة يا استاذة يا فاضلة” لترد عليها قائلة: “جهزت الكبيرة لايش انا وبناتي ما احد يقدر يمس شعرة مننا يعني اذا عبروا عن فرحهم برقص مثلهم مثل اي احد على تيك توك الرقص يجلب البهجة والسعادة والسرور ما هو عهر ودعارة”.

وتابعت هند القحطاني: “انت العهر في تفكيرك انت واللي يفكرون مثلك ايش هذا التخلف اجهز بناتي لايش؟”.

فيما كتب اخر قائلا: “يعني ممكن مستقبلا واحد يطلب بناتك للزواج وش تاريخهم والله شفت عينكم رقاصات بالتيك توك عرض للسلع” لترد عليه قائلة “شوفوا الثقة تفكرون اني بزوج بناتي بالطريقة الهمجية هذه وننتظر احد يتقدم لطلبنا ويسأل عننا خلاص يا عالم ايش في يا اخي اعرفوا قدر انفسكم رحم الله امرءا عرف قدر نفسه”.