علقت المشهورة السعودية هند القحطاني على الجدل الدائر بعد الكشف عن عدد متابعي المشاهير على تطبيق “سناب شات” معتبرة انها الاولى تأثيرا كما عبرت عن غضبها من مقارنتها بمواطنتها الاعلامية لجين عمران.

وقالت هند القحطاني، في فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، انها جاءت في المرتبة الرابعة من حيث عدد المتابعين ولكنها الاولى تأثيرا، حسب قولها.

وتابعت هند القحطاني: “أقسم بالله اني بطلة واني فخورة بنفسي انا ترى ما صرلي في السوشيال ميديا الا سنتين ورقم اربعة بالقائمة ورقم واحد تأثيرا”.

واردفت القحطاني “انا عندي اقوى جمهور يعني اللي قبلي جماهيرهم من كل الوطن العربي لكن انا هذا العدد المجنون 95 يالمئة منهم من السعودية يعني انا غير انا غندي متابعين نخبويين انا متابعيني فئة الـ VIP”.

واضافت “انا دائما اقول انا اشهر امرأة في السعودية وانا كذلك يعني شوفوا رقم اربعة بين مشاهير الشرق الاوسط في سناب شات والاولى تأثير وانا اتحدى اي مشهور او مشهورة يكون عندهم جمهور قوي نخبوي هاي كلاس رقم واحد مثل الجمهور الذي يتابعني”.

كما عبرت هند القحطاني عن غضبها من احد المشاهير، والذي وصفته بالخنثى، بسبب مقارنتها بمواطنتها الاعلامية لجين عمران مؤكدة انها تتفوق عليها بأكثر من 700 الف رغم ان الاخيرة تعمل في المجال الاعلامي منذ اكثر من عقدين.