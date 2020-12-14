تحرص الناشطة السعودية هند القحطاني على اظهار اولادها معها في الفيديوهات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي واللافت انها دائما ما تشير اليهم بدلع “كتاكيت”.

وفي احدث ظهور لها مع نجلها الشاب، قالت هند القحطاني له وهو يحتضنها: “لو يصير عمرك خمسين سنة تضل كتكوتي” ليرد عليها “طبعا مين ولدنا غيرك”.

وقد اثار هذا الفيديو تفاعلا من قبل المتابعين الذين اشادوا بمعاملة هند القحطاني مع ابنائها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “صدق تشطح ولها حركات تنرفز بس تعاملها جميل مع عيالها ” و “بعيداً عن إذا كنت تحبها ولا لا صراحة تعاملها مع عيالها وحبها لهم محد يقدر ينكره”.

وكانت هند القحطاني قد شاركت، سابقا، مقطع فيديو من حفل اقامته ابنتها رؤى مع صديقاتها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد الفيديو رقص ابنة هند القحطاني مع صديقاتها على انغام بعض الاغاني العربية فيما يبدو انه احتفالا بعيد ميلادها .

وتظهر هند القحطاني في الفيديو وهي تشاهد رقص ابنها وصديقتيها وتصفق لهن كما طلبت من ابنها معتز المشاركة في التصفيق.