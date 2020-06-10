عبرت الناشطة السعودية هند القحطاني عن استغرابها لتصدرها التريند في السعودية بعد مقطع الفيديو الاخير الذي نشرته وهي ترقص مع بناتها عبر تطبيق “تيك توك”.

وقالت هند القحطاني، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”، انها اكتشفت انها تريند رقم واحد في السعودية وتابعت “قلت ادور اش في يا ربي اش شويت ما سويت شي”.

واضافت هند القحطاني انها اكتشفت ان السبب كان “تيك توك” ابنتها وروت كيف ان بناتها طلبوا منها مشاركتهم في الرقصة التي تحتاح الى ثلاثة اشخاص وانها لم تستطع القيام بالحركات بشكل صحيح.

وكانت هند القحطاني قد تصدرت التريند أمس في السعودية حيث تداول عدد كبير من المغردين مقطع الفيديو وأبدى البعض إعجابه بالرقصة والبعض الأخر هاجمها على ظهورها مع بناتها وهي ترقص بهذه الطريقة ورأى البعض أن مقطع الرقص هذا، ما هو إلا محاولة جديدة من محاولات القحطاني لجذب الانتباه إليها.