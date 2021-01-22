اشتعلت حرب كلامية بين الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم ومواطنتها الناشطة فوز العتيبي وصلت الى حد الاتهامات بالشرف والخيالات الجنسية المنحرفة.

وبدأت القصة بالهجوم الذي شنته بدور البراهيم على فوز العتيبي بعد الفيديو الاخير الذي ظهرت فيه وهي تحتفل بتوثيق حسابها على الـ “سناب شات” بطريقة وصفتها بالمقززة والانحلال الاخلاقي قائلة “احنا اش فرقنا عن الحيوانات هو العقل والحيوان عادي يسوي اي شيء ما يهمه لانه بدون عقول لكن انت وياها فيكم عقل ودين ومبادىء”.

هذا وقد خرجت فوز العتيبي في مقطع فيديو ردت فيه على بدور البراهيم اتهمتها فيه بأنها شتهرت من “مساج سبايسي وخيالات جنسية منحرفة” وتابعت “اكثر ما يرفع الضغط في هذه الادمية هو استشرافها الفظيع فهي استشرفت على هند القحطاني وتهاوشت معها وتناقرت وفي النهاية قصفت الحجاب”.

واضافت فوز العتيبي “هي متزوجة ومتطلقة علشان الشهرة والحين تقول انا ما ابغي الشهرة وانت تطلقتي عشان الشهرة انهيتي علاقتك بزوجك اللي مرة تحبينه عشان الشهرة تبغي تتكرنيها الحين وانت جاية تلهثين لهت وراء الشهرة”.

كما عادت بدور البراهيم وردت على هجوم فوز العتيبي عليها والاتهامات التي وجهتها لها مؤكدة انها لا تبغي اي شهرة من وراء الحديث في هذا الموضوع قائلة “اسمي رنان على مستوى المجلات واللقاءات التلفزيونية وحسابات المشاهيرة”.

كما وصفت فوز العتيبي بالـ “مستشهرة” والمقززة وقالت “اي واحدة تجيب سيرة الشرف اعرفي انها بلا شرف واي واحدة تتكلم على واحدة بشرفها دائما الدائرة هذه محيطة بها حتى طليقي ما سلم منها ” وتابعت “طليقي يا ريت زوجك بس يتعلم منها الدين والنخوة والغيرة ويوم ما تزوجني خباني عن العالم غيرة بس اللي عندك هذا ما في غيرة”.