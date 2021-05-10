أكدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي انها تعتبر فنانة عربية خليجية ولا تنحصر فقط في الكويت وذلك تعليقا على مشاركتها في مسلسل “عمارة في مهب الريح” الى جانب الممثل السوري عباس النوري.

وقالت هيا الشعيبي، خلال لقائها في برنامج “سراي”، عن عملها الاخير “ما في حدا ينقطع طالما يحبونك الناس في الخليج وكل دول العالم العربي” وتابعت “انا الحين اعتبر فنانة عربية خليجية يعني ما اعتبر اني بس في مكان واحد”.

واضافت “انا اطلع بره اصور انا كنت في بيروت وفي الاردن وفي مصر”.

واكدت هيا الشعيبي على نجاح مسلسل “عمارة في مهب الريح” التي شاركت في بطولته مع الفنان السوري عباس النوري.