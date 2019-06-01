الصفحة الرئيسية فن شاهد.. هيا الشعيبي تحرج باسمة حمادة بسؤال عن الاجهاض

شاهد.. هيا الشعيبي تحرج باسمة حمادة بسؤال عن الاجهاض

بواسطة -
0 13
باسمة حمادة وهيا الشعيبي

باسمة حمادة وهيا الشعيبي في فانوس هيونة

حلت الممثلة الاردنية المقيمة في الكويت باسمة حمادة ضيفة على حلقة الامس من برنامج “فانوس هيونة” الذي تقدمه هيا الشعيبي على شاشة قناة atv.

وقد احرجت هيا الشعيبي ضيفتها باسمة حمادة بسؤالها عن الاجهاض حيث قالت لها: “لو ما كنت اجهضت اول مولود كم كان عمره الحين؟” وأجابت حمادة انه عمرن سيكون سبعة عشر عاما.

لتسألها بعدها هيا الشعيبي “كم مرة اجهضتي؟” فأجابت باسمة حمادة “هم اربع مرات ولكن اللهم لكن الحمد”.

واوضحت باسمة حمادة انها تؤمن ان الانجاب رزق من الله واضافت “هذا ماضي وانتهى وممكن ان تدمع عيني لكن دام ربنا عرف ما يبي يعطي باسمة لأن لو شيء زين لي ما اتوقع ان يحرمني منه”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.