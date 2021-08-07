كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تفاصيل خلافها مع مواطنتها الفنانة الهام الفضالة وذلك خلال حوارها مع الاعلامي فيصل العجمي في برنامج “الفيصل” راوية عددا من المواقف التي تقف خلالها صديقتها السابقة الى جانبها.

وقالت هيا الشعيبي عن خلافها مع الهام الفضالة “انا للامانة ما اكرهها على اللي صار هذا كله انا احبها انا ما شيل في قلبي انا قلبي مو اسود انا بشرتي سوداء بس قلبي ابيض”.

وتابعت “المشكلة انه هي متابعتني وعارفة اني ما منزلة شيء مثل ما هي نزلت انا نزلت مثل ما هي حطت انا حطيت عن العزاء فدقت تصارخ علي وليش كده قلت له انت شفتي شيء قالت لاء”.

واردفت “ليش ما تكلمتي وقلتي هيا ما حطت شيء ليش ما دافعتي عني وانت عارفة اني ما مسوية شيء يعني عشرة عمر نمنا قعدنا كل راس سنة وهي معايا وعيد ميلادي وحفلاتنا وقعداتنا”.

واضافت “الكلمة التي ضايقتني انها قالت اني ما رحت بيتها غير ثلاث مرات” ثم ضحكت وقالت متسائلة “عشرة ثلاث مرات وغيره وغيره طبعا”.

كما تحدثت عن موقف الهام الفضالة من الازمة التي واجهتها هيا على السوشيال ميديا مع الجمهور السعودي قائلة “ما تبغي تنطق على قولتها وتتأثر ويجيها كلام خافت على البرستيج والاسم وخلت رفيقتها التي وقفت وكانت لها درع في كذا موضوع” وتابعت “هي في موضوع واحد ما وقفت”.

كما قالت ان الهام الفضالة لم تقف معها بعد توقيفها أربعة ايام، قائلة “خذوني المباحث أربعة ايام وخلوني في السالمية فحتى تليفون ما قالت عيالها شربوا كلوا شو صار فيهم بينما ناس توي اعرفها نايمين عند عيالي”.

من ناحية أخرى، أشادت هيا الشعيبي بـ خليل التميمي طليق الهام الفضالة قائلة “يستاهل عيوننا ابو حمود يستاهل الوفاء يستاهل لانه ما خلانا دقيقة تليفونات ومحاميين ومع زوجي راح واجا وسوا وحط شنو انكر من هذا الرجل انا”