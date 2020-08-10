شنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي هجوما لاذعا على إحدى الفنانات دون ان تسميها وذلك على خلفية تصريحات للأخيرة حول أن الفن وحده لا يكفي لشراء البيوت واليخوت وهو ما يؤكد تورط بعض الفنانات الكويتيات في قضية غسيل الأموال.

وقالت هيا الشعيبي في فيديو نشرته عبر “سناب شات” :”في واحدة كلحة مالحة تعلق وبتتكلم انتي شكو بالموضوع لا أحد يعلق الحسد والغيرة واكلتكم.. إذا انتي مدخولك قليل مطلعين الناس ايش يدش عليهم وايش يطلع.. يا غريب كون اديب”.

وتابعت:”تذكري اني انتي لو ما كل دايرة ما صرتي انتي يا فلانة.. أنا وايد سكت عنك تذكرين ولا أذكرك.. ما تحطين راسك برأس بنات وفنانات الدايرة.. شوفي نفسك إذا أنتي ما تعرفين تبيعي هذا شي يجعلك.. هاحشمي نفسك لانه احنا حشمناكي وايد.. بس انتي مو راضية تسكتين وحاطة راسك براسنا.. يا تقعدين بأدب يا تروحين دايرتك”.

وأضافت:”أنا لو حطيتك براسي ما راح أسكت عنك.. بنات الكويت خط أحمر.. وبعدين أنتي تقولين الفن ما يوكل عيش وما يجيب يخت وسيارة.. ليش حبيبتي ما يجيب.. الفن يجيب ويجيب.. ولو كان ما يجيب كان فنانينا الكبار ما استمروا فيه وما كان العمالقة الكبار ما أسسوا بيوتا ولا شركات.. إذا أنتي مو عارفة هادا شي تاني”.

وقد اعتبر العديد من متابعي هيا الشعيبي أنها تقصد بكلامها الفنانة البحرينية زهرة عرفات، خاصة وأنها ظهرت منذ يومين في إحدى البرامج التليفزيونية وقالت.

“أنا مسئولة عن كلامي انه الفن والإعلانات يعيشنا بصورة مستورة وحياة كريمة لكن لا يعطي ثراء فاحش ولا يخلي عندي يخت وشاليه وساعات بالشي الفلاني”.

وأوضحت:”أنا بيتي وسيارتي في الكويت كانوا إيجار وكنت أشتري الأشياء من الجمعية وأسجلها في الدفتر أترك معي نص دينار تحسبا لحدوث أي شيء.. يمكن بعض الناس ما تصدق.. فيه بعض الفنانين بالكويت من عوائل غنية وأيضا بعض المشاهير عندهم مشاريع تانية”.