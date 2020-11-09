شاركت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع طريف ظهرت فيه وهي توبخ ابنها فهد بسبب ضعفه في اللغة الانكليزية.

ويظهر ابن هيا الشعيبي في الفيديو بينما كانت تقول له “انت للحين كله مدارس اجنبية” ثم طلبت منه اعطائها “جملة مفيدة بالانكليزي” وبعد تعثره قالت له “عمرك ثلاثة عشر سنة ولا welcome ولا come خيك بالحكومة انت هذا الذي تبيه”.

وقد اشاد المتابعون بطرافة هيا الشعيبي وابنها حيث كتب بعضهم “يازينه ماشا الله لسه ١٣ سنه الله يحفظه” و “ياحليله كبر ماشاءالله” و “لا بالعكس خليه يشد حيله بالعكس تو قدددامه ووقت”.

يذكر ان فهد هو ابن الفنانة هيا الشعيبي من زوجها الاول كما لديها ثلاثة ابناء من زوحها هاني الطباخ هم فاطمة وجمال وسكينة.