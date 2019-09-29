شاهد .. هيدي كرم تهاجم مهرجان الجونة

نشرت الفنانة المصرية ” هيدي كرم ” عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام مقطع فيديو تهاجم فيه مهرجان الجونة بسبب غياب عددا من النجوم عن حضور فعاليات المهرجان وحفلي الافتتاح والختام مثل النجم المصري ” ياسر جلال ” .

تحدثت هيدي في بداية الفيديو عن احترامها للقائمين على المهرجان وفخرها وسعادتها بوجود هذا المهرجان في مصر .

ولكنها تساءلت حول غياب عدد من النجوم الكبار عن حضور المهرجان على الرغم من وجود فنانين خاصة شابات وسيدات على السجادة الحمراء للمهرجان ولا يملكون التاريخ الفني سواء ا في العمل الدرامي أو السينمائي ومنهم من لا يمتلك في رصيده الفني سوى عمل واحد فقط .

وقالت : ” شفت النجمات الشابات منورين الريد كاربت بالفساتين وبالشكل والشياكة .. ومشفتش فنانين زي الفنان النجم ياسر جلال ” .

وأبدت هيدي كرم دهشتها حول عدم وجود ياسر جلال في مهرجان الجونة على الرغم من تاريخه الفني وأمثاله كثيرون .. ومشاهدتها لمقطع الفيديو الذي ظهر فيه ياسر جلال في أحد البرامج وكشف عن عدم دعوته لحضور المهرجان .

وكان قد كشف في وقت سابق الففنان ياسر جلال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ” عرب وود ” عن سبب عدم تواجده في مهرجان الجونة بإنه لم يتلقى دعوة للحضور .

ولكنه نفى أن يكون الأمر بدافع التجاهل من إددارة المهرجان ولك بسبب عدم ظهوره إعلاميا بشكل كبير وإنه مقل في هذا الأمر .. وأنه بطبيعته لا يتواجد في المهرجانات بشكل منتظم .