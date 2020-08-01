شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرا ونشرت صورة منها اول ايام العيد.

وقد وثقت هيفاء وهبي في احد هذه المقاطع التي نشرتها عبر خاصية الاستوري على حسابها على ”إنستغرام“ لحظة سقوطها، وسط ضحكات من فريق العمل.

وكانت هيفاء وهبي قد نشرت صورة لها اول ايام العيد وعلقت كاتبة: “أنت جمال العيد، أتمنى لك الفرحة وتحقيق الأمنيات إفرح وفرِّح اللي حواليك عيد #اضحى_مبارك ”.

على جانب اخر، ما زالت هيفاء وهبي تعيش أصداء فوزها على مدير اعمالها السابق محمد وزيري وكانت كارول سماحة قد هنأتها بتغريدة قالت فيها: “بهالمحنة الصعبة اللي عم تمر عليكي بحب عايدك وعايد عيلتك وباركلك على انتصارك على الظلم !! قصتك استفزتني كتير بس تأكدي الحق ما بموت! طول عمرك إمرأة قوية مكافحة ولا تستسلم ألله معك”.