الصفحة الرئيسية فن شاهد .. هيفاء وهبي تتعلم رقص المهرجانات الشعبية

شاهد .. هيفاء وهبي تتعلم رقص المهرجانات الشعبية

بواسطة -
0 34

نشر حساب ” عرب وود ” على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو للفنانى هيفاء وهبي في موقف طريف منها لممازحة جمهورها المصري خلال حفلها الذي أقيم في الساحل الشمالي .

حيث ظهرت في الفيديو وهي تحاول أن تتعلم طريقة الرقص على المهرجانات الشعبية في كواليس الحفل .

وأوضح مقطع الفيديو قيام فتاة مصرية بتعليم هيفاء طريقة الرقص على المهرجانات ومحاولة هيفاء تقليد حركاتها وسط حالة من الضحك انتابت الحاضرين .

يذكر أن هذا الحفل هو الحفل الأول لهيفاء وهبي بعد فترة غياب طويلة بعد تعافيها من الأزمة الصحية التي ألمت بها مؤخرا .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.