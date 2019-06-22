شاهد.. هيفاء وهبي ترد على مي حريري بعد ان اتهمتها بالكذب حول مرضها!

شنت الفنانة اللبنانية مي حريري هجوما ضد مواطنتها النجمة هيفاء وهبي دون أن تُسميها واتهمتها بالكذب حول مرضها.

وقد ظهرت مي حريري في فيديو بثته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه “صاروا الفنانين عم يموتوا حالهم وبعد شوي بيطلعوا بقولوا الحمدالله اشتقتلكم”.

واضافت مي حريري: “ساعة سرطان وساعة كبد وساعة كذا خلص بقى يروحوا يضبضبوا “.

I HAVE NO PROBLEM WITH CUTTING PEOPLE OFF….

LESS BULLSHIT FOR ME TO DEAL WITH

But.. cut it small small small small 🙂🍅 pic.twitter.com/QuSUe3qCZK — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 21, 2019

وقد ردت هيفاء وهبي على مي حريري عبر نشر رسائل ألمحت إلى أنها تلقتها من شخص يدعى “مي” دون أن تسميها “حريري”، وجاءت فحوى الرسائل لتطمئن مي على هيفاء خلال فترة مرضها.

وأظهرت الرسائل التي نشرتها هيفاء على “تويتر”، أن مي راسلتها لأول مرة بتاريخ 7 يونيو، أي بعد 3 أيام من إعلان هيفاء مرضها، وقالت لها فيها: “عيد سعيد حبيبتي وسلامة قلبك”.

وردّت عليها هيفاء بتاريخ 11 من الشهر نفسه، قائلةً: “حبيبتي مي.. شكرًا لسؤالك عني أنا أفضل الآن”، فردت عليها مي بقولها: “حياتي أنتي.. من فضلك ما اسم المستشفى التي تتواجدين فيها.. صدقيني أنا حزينة جدا”.

ويبدو أن هيفاء وهبي أرادت توجيه رسالة تفيد أن مي حريري كانت تنافقها، عندما أرسلت لها هذه الرسائل، والدليل أنها هاجمتها واتهمتها بالكذب بعد ذلك.