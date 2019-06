شاهد.. هيفاء وهبي ترد على مي حريري بعد ان اتهمتها بالكذب حول مرضها!

شنت الفنانة اللبنانية مي حريري هجوما ضد مواطنتها النجمة هيفاء وهبي دون أن تُسميها واتهمتها بالكذب حول مرضها.

وقد ظهرت مي حريري في فيديو بثته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه “صاروا الفنانين عم يموتوا حالهم وبعد شوي بيطلعوا بقولوا الحمدالله اشتقتلكم”.

واضافت مي حريري: “ساعة سرطان وساعة كبد وساعة كذا خلص بقى يروحوا يضبضبوا “.

I HAVE NO PROBLEM WITH CUTTING PEOPLE OFF….

LESS BULLSHIT FOR ME TO DEAL WITH

But.. cut it small small small small 🙂🍅 pic.twitter.com/QuSUe3qCZK

— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 21, 2019