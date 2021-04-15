تنشط الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخراً على تطبيق “تيك توك” وتلفت أنظار الكثير من المتابعين. ومؤخراً تناقل الناشطون على المواقع فيديو جديداً لها ظهرت فيه مع أخريات.

واللافت أن هيفاء وهبي قامت بتقليد الفنانة المصرية شيماء سيف في مشهد من فيلم “أرموطي في أرض النار” الذي شاركت فيه الأخيرة إلى جانب الفنانة بدرية طلبة والفنانين أحمد آدم وعلاء مرسي وتقول فيه “أنا نفسي اوي اكل شوشي”.

ورأى الكثيرون أن هيفاء وهبي تتمتع بحس عال من الطرافة وأثنوا على حيويتها وعفويتها ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات التي أعادت نشر المقطع في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”: “مو مهم إنها تضحك المهم إنها حيوية وعندها طاقة مرح وتحب الضحك” و”فدوة أجمل من ينكت” و”كيوت هيوفة حتى لو ما ضحكتني”.

ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية أثارت اهتمام الجمهور قبل هذا حين وقعت ضحية لأحد مقالب برنامج “خمس نجوم” الذي يقدّمه النجوم غادة عادل، كريم فهمي، محمد الشرنوبي، مصطفى قمر ونور اللبنانية. وشوهدت في مقطع مصور منهارة وتقوم بضرب كل من يقترب منها.