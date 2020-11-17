شاركت الفنانة اليمنية/الاماراتية بلقيس فتحي متابعيها بمقطع فيديو لوالدتها بعد خضوعها لعملية جراحية وذلك عبر حسابها على انستغارم.

وظهرت والدة بلقيس، في الفيديو، وهي نائمة على السرير وترتدي ملابس العمليات وتضع ضمادات على وجهها خلال تواجدها في إحدى المستشفيات.

وقد رصد الفيديو قيام والدة بلقيس بحركة مفاجئة حيث كانت ترفع علامات النصر بيديها الاثنتين.ما أثار ضحك الفنانة التي انفجرت بالضحك وقالت :”أقسم بالله أمي دي فلة”، ثم قالت لأمها “مبسوطة، مبسوطة”. وعلقت بلقيس على الفيديو بدعابة بقولها: “فديتها ماما بعد عملية اليوم، الله يحميها واضح تأثير البنج، الحمد لله على سلامتها”.

وبعد نشر الفيديو انهالت التعليقات التي تتمنى السلامة لوالدة الفنانة والشفاء العاجل لها، وأبدى عدد كبير من الجمهور سعادتهم برد فعل والدتها الطريف.

الفنانة أصالة كانت من أول المعلقين حيث قالت :”ألف سلامة على قلبها والله ما يضرها ويحفظها ويحفظكم إلها”،

كما علق المخرج السينمائي حسام الحسيني كاتبا :”الله يحميها ويقومها بالف سلامة”. وقال المذيع عبد الرحمن الدين:”يا حبيبتي خالتي الغالية الله يحفظها ويخليها ويطول بعمرها.. تسلم عيونها من كل شر يارب”.