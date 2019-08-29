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شاهد.. والدة حلا الترك بإطلالة جديدة بعد خلعها الحجاب!

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منى السابر

منى السابر

نشرت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

واطلت منى السابر بهذه الصور بلوك جديد مختلف عن إطلالاتها السابقة وعلقت قائلة: “كثيرون يأمنون بالحقيقة وقليلون ينطقون بها”.

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كثيرون يأمنون بالحقيقة وقليلون ينطقون بها 🍃 #loveyourself #dubai #monaalsaber123

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وتفاعل الكثيرون مع إطلالة منى السابر وكان منهم ابنتها حلا الترك التي ابدت اعجابها بالصور.

وكانت منى السابر قد ردت على الانتقادات التي وجهت لها بعد خلعها الحجاب مؤكدة انها لم تكن محجبة اصلا بل “محتشمة” حسب تعبيرها.

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