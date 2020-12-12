كشفت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك؛ لأول مرة سبب أزمتها مع ابنتها مفصحة ان ابنتها رفعت قضية ضها بسبب أخذها 200 ألف ريال منها، مبررة ذلك بأنها لا تحصل على نفقتها منذ عام ونصف العام.

وخرجت السابر في بث مباشر مطول عبر حسابها على “إنستغرام”، قائلة: “طبعا القضاء البحريني ما وضح الموضوع وحكم عليّ حكم جائر ومو فاهمين صلب الموضوع وهذا الحكم الجائر لا يجوز لأن أنا ما أنكرت”.

وتابعت: “أنا أمها وكنت أصرف عليهم وأنا قولتلكم شو السبب أنا ما عندى مردود مادي ونفقتي ما بتوصلني من أكثر من سنة ونص ما توصلني نفقة”.

وأردفت: “الله يعلم أنا كيف عايشة هذه الفترة من تقريبا منذ سنة حتى مصاريف مدرسة عبدالله ما اندفعت وهو المفروض يدفعها، وحتى الكتب أنا دبرت لحتى جبتها والمبلغ اللى قاعدين يطالبوني فيه هو عشرين ألف وثلاثمائة دينار بحريني يعني حوالي 200 ألف ريال سعودي”.

وأكملت: “أنا الحين ما عندي يعني من وين بدي أجيب لها وبعدين خلاص الحكم صدر والحكم فيه سجن سنة مع وقف التنفيذ”.

كما طالبت السابر والد حلا بدفع النفقة المتأخرة وهي أكثر من 15 ألف دينار بحريني وستقوم السابر بادخارها وتدفعها لحلا، وبينت أنها تعيش فى حالة مادية سيئة كما أنها تسكن في شقة بالإيجار وامتنعت عن دفع أقساط سيارتها بسبب عدم قدرتها على ذلك.

وتعاطف متابعو السابر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها، كما طالبها البعض برقم حسابها البنكي لتحويل المبلغ لها ونصحها البعض الآخر بنسيان القصة وأن تعيش حياتها وتتزوج وتبدأ حياة جديدة.

وتوجهت السابر برسالة للفنانة الإماراتية أحلام، وطلبت من المتابعين بتوصيل هذه الرسالة لها لأنها لا تملك رقمها وطلبت منها التدخل في الموضع وتنصح حلا أن تكف عن ذلك، قائلة: “ارجوكي يا أم فاهد تدخلي”.

وكانت منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك، قد كشفت في وقت سابق، بأن ابنتها حلا رفعت دعوى قضائية ضدها، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل في هذا الشأن، معتبرة أن حلا لم تقم بهذا من تلقاء نفسها.