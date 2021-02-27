تداولت عدد من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو لوالد الفنان الكويتي الراحل ” مشاري البلام ” تحدث فيه عن سبب وفاة إبنه الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

فقال والد مشاري البلام في لقاء تلفزيوني خلال تشييع جثمان نجله أن الفنان الراحل عندما حصل على لقاح كورونا كان مصابا بالفيروس ولم يقومون بفحصه قبل إعطائه اللقاح لاكتشاف ذلك .

وتابع : ” ما فحصوه قبل ما يعطونه اللقاح ولا يفحصون أحد اصلا لازم يفحصون يشوف إذا فيه كورونا ولا ما في كورونا علشان يعطيه اللقاح .. هو عطوه اللقاح ما في شي صحته زينة بس كانت فيه كورونا ما كان يعرف واعطوه اللقاح وانتكس واعطوه إبرة الكورتيزون هذي اللي نهته ” .

وحرص والد البلام على توجيه الشكر للكويتيين ولكل من سأل عنهم خلال تلك الأزمة وقدم لهم واجب العزاء .

والد الفنان مشاري البلام: "عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ujduJnQCuQ — ترند (@Trendnews) February 26, 2021